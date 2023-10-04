Экс-кипер «Торпедо» Абаев: Мамаев был безбашенным. На одной из первых тренировок подрался

Бывший голкипер «Анжи», «Торпедо» и «Локомотива» Илья Абаев рассказал о вспыльчивости полузащитника Павла Мамаева.

«Пашу рано начали привлекать к основе «Торпедо». У него были неплохие данные, но непростой характер.

На одной из первых тренировок подрался с Сергеем Кормильцевым. Серёга ему что-то сказал, а он пошёл с кулаками. Такое было не принято, целый скандал получился. Серёга хоть и может напихать, но сам по себе очень добрый и безобидный. Так ещё и почти на 15 лет старше Мамаева!

Паша был немного безбашенным», — приводит слова Абаева Sport24.

После «Торпедо» Мамаев перебрался в московский ЦСКА, где столкнулся характерами с тренером команды Леонидом Слуцким. Затем играл за «Краснодар», а вскоре из-за скандала вместе с нападающим Александром Кокориным попал в тюрьму. После отбывания поиграл за «Ростов» и «Химки», а потом закончил профессиональную футбольную карьеру.