Рамос стал самым возрастным автором голевой передачи в ЛЧ с сентября 2014 года

Защитник «Севильи» Серхио Рамос в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (2:2) стал самым возрастным автором голевой передачи в турнире с сентября 2014 года, сообщает Opta Sports. Девять лет назад нападающему «Ромы» Франческо Тотти было 37 лет и 355 дней, когда он отдал голевой пас на Жервиньо в игре с московским ЦСКА (5:1).

Рамосу же, ассистировавшему Неманье Гуделю на 68-й минуте встречи с ПСВ, исполнилось 37 лет и 187 дней. Защитник «Севильи» провёл на поле весь матч.

После двух туров «Севилья» занимает третье место в группе B. На счету испанской команды два очка. В следующей встрече Лиги чемпионов она примет дома «Арсенал» 24 октября. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.