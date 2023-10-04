Даниел Мишкич — о травме Рая Влута: я думаю, что он будет готов примерно через месяц

Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич рассказал о восстановлении форварда Рая Влута.

Придают ли в команде значение кубковым матчам? Если честно, у нас каждая игра одинаковая. Вообще нет разницы. На каждую игру одинаково выходим. Восстановился ли Влут? Мы его долго ждали. Я думаю, что через месяц примерно будет готов», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

В мае 2023 года Влут перенес операцию по поводу травмы пяточной кости. Сообщалось, что срок восстановления составит от двух до четырех месяцев. Оперативное вмешательство было проведено в одной из европейских клиник. Игрок проходил реабилитацию в Нидерландах, а затем вернулся в Екатеринбург, где продолжил восстановление.

Влут перешёл в «Урал» из «Астаны» в сентябре 2022 года. Сумма трансфера составила € 250 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает Влута в € 800 тыс.

В прошлом сезоне 28-летний голландец сыграл 27 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.