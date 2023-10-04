Лаутаро Мартинес: мой агент работает над новым контрактом. Я счастлив в «Интере»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, что его представитель ведёт переговоры с руководством миланского клуба о новом контракте.

«Мой агент работает над новым контрактом. Я очень счастлив здесь, я делаю всё возможное для клуба, и моей семье тоже здесь нравится. Я не вижу причин менять клубную прописку и выступать за другую команду», — приводит слова Мартинеса известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, аргентинский нападающий выступает за «нерадзурри» с сезона-2018/2019. В нынешнем сезоне 26-летний Мартинес провёл семь матчей за «Интер» в рамках чемпионата Италии, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость аргентинца в € 85 млн.