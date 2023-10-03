Агент Лаутаро Мартинеса: мой клиент заинтересован в продолжении сотрудничества с «Интером»

Алехандро Камано, агент нападающего и капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса высказался о текущей ситуации с продлением контракта своего клиента с миланским клубом.

«Мы собираемся работать над обсуждением нового соглашения с представителями «Интера». Лаутаро действительно любит этот клуб. Он не хочет покидать эту великую команду. К тому же, у него отличные отношения с игроками и персоналом «Интера», — приводит слова агента Камано журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В прошлом сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 56 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.