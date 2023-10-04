Гончаренко высказался о том, что президент «Урала» всегда находится на скамейке команды

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказал своё отношение к тому, что президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов находится на скамейке запасных во время матчей.

«По большому счёту я сейчас вижу в этом плюс. Почему? Потому что Григорий Викторович слышит всё, что происходит на скамейке. Это мои переговоры с тренерским штабом, это какие-то решения, которые мы принимаем. Соответственно, у него нет надобности после игры набрать тренеру и 30–40 минут допрашивать, почему сделал так или эдак. Он всё это прекрасно слышал и видел. И, наверное, если нет каких-то вопросов после игры, он соглашается с нашими решениями. Я просто экономлю так своё время? Да (улыбается)!» — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале Nobel.