Мостовой: «Спартаку» ничего не надо, поэтому в матче с «Динамо» могут экспериментировать

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением насчёт предстоящего матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» сыграет со «Спартаком».

«Фаворита в этом матче нет. Исходя из таблицы в Кубке, «Спартаку» ничего не надо, поэтому они могут экспериментировать, как это и делалось ранее. Единственная подоплёка в том, что после ужасного поражения от «Крыльев» нужно реабилитироваться. Но формат Кубка России подразумевает то, что уже сейчас можно готовиться к следующему матчу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск.

После четырёх туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 12 очков и занимают первое место в группе D. «Динамо» после аналогичного количества матчей набрало пять очков и располагается на второй строчке.