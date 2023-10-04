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Федотов объяснил, почему Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Факелом» в Кубке

Федотов объяснил, почему Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Факелом» в Кубке
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Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в заявку команды на матч Кубка России с «Факелом».

«Почему не приехал Акинфеев? Как говорится, надо передохнуть. И у нас кубковый боец – Владислав Тороп. Всё логично», — приводит слова Федотова официальный телеграм-канал ПФК ЦСКА.

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Факел» и ЦСКА. Игра группы A пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Амелин. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» набрал четыре очка и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, ЦСКА после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагается на второй строчке.

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