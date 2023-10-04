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Егор Голенков: цель «Ростова» — обезопасить себя от стыков

Егор Голенков: цель «Ростова» — обезопасить себя от стыков
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о текущем положении «Ростова» в РПЛ, а также рассказал о задачах на оставшуюся часть сезона.

«Для «Ростова» основной турнир — чемпионат? Мне кажется, для всех клубов основной — чемпионат. Но, в принципе, хочется и там, и там выступать хорошо. Но прежде всего хочется обезопасить себя в чемпионате. Нервирует ли положение в чемпионате? Надо разбираться. Где-то мы недорабатываем, где-то не везёт. Не скажу, что жёстко не фартит, но, когда мы ведём в два мяча с «Балтикой» и за пять минут залетает два гола в наши ворота… С ЦСКА — то же самое.

Как вижу задачу «Ростова» на оставшуюся часть сезона? Обезопасить себя от стыков в первую очередь. Пытаться побеждать в каждом матче, как в прошлом сезоне. Никого в команде наше положение не устраивает. Личные цели? Хочется забивать в каждом матче. С детства идёт, что нападающий не должен уходить с поля без гола», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина набрали 10 очков в 10 играх.

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