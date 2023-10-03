Карпин: за счёт чего «Ростов» может исправить ситуацию? Надо играть лучше

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, за счёт чего команда может исправить текущую ситуацию.

«Ожидал такое. Исправить ситуацию можно за счёт того, что надо играть лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 октября, встреча 5-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась победой московской команды со счётом 3:1. Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина в 10 играх набрали 10 очков.