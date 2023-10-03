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Карпин: за счёт чего «Ростов» может исправить ситуацию? Надо играть лучше

Карпин: за счёт чего «Ростов» может исправить ситуацию? Надо играть лучше
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, за счёт чего команда может исправить текущую ситуацию.

«Ожидал такое. Исправить ситуацию можно за счёт того, что надо играть лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 октября, встреча 5-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась победой московской команды со счётом 3:1. Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.

На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Валерия Карпина в 10 играх набрали 10 очков.

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