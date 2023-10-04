Бителло: восхищался игрой Роналдиньо и Робиньо. Сейчас слежу за Тьяго из «Ливерпуля»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал о футбольных кумирах детства

«Прямо какого-то одного кумира у меня никогда не было. Раньше я восхищался игрой Роналдиньо и Робиньо, позднее – Неймара. Сейчас очень внимательно слежу за Тьяго Алькантарой из «Ливерпуля». Это по-настоящему топовый игрок, который действует на моей позиции», — приводит слова Бителло пресс-служба клуба.

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов команды «Гремио», которая сначала взяла перспективного футболиста в аренду, а затем оформила полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.