Игрок «Динамо» рассказал о появлении прозвища Бителло

Полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал историю происхождении своего прозвища.

«Прозвище Бителло появилось ещё в школе? Да, я перешёл тогда в новую школу, и со мной заговорил один парень, который не знал, как меня зовут. Он рассказал какую-то шутку про грузовик, на котором был написан рекламный слоган «Как насчёт бителло?». Мы очень сильно смеялись, и учительница отправила нас к директору. Там этот парень сказал, что это не он виноват, а Бителло, и показал на меня. Никто ещё не знал моего имени, и все начали меня так называть. С тех пор это прозвище ко мне и приклеилось», — сказал Бителло в интервью пресс-службе клуба.

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов команды «Гремио», которая сначала взяла перспективного футболиста в аренду, а затем оформила полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.