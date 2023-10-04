Член совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Спартаком» в Кубке России

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе команды в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0).

«Как обычно, мы очень довольны победой над «Спартаком», особенно после двух предыдущих поражений. Но не стоит думать о реванше. Стоит думать о нашей игре, о том, что у нас есть характер, мы можем выигрывать на этом характере. Предыдущие матчи для нас складывались не очень удачно. Эмоционально было очень важно одержать сегодня победу. Надеемся, с этим духом мы подойдём к следующей игре в РПЛ с «Факелом» и порадуем наших болельщиков», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.