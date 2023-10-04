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Марцел Личка рассказал, что поздравил «Оренбург» после победы над «Зенитом»

Марцел Личка рассказал, что поздравил «Оренбург» после победы над «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что поздравил «Оренбург» с победой в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:1).

«Поздравлял ли «Оренбург» после победы над «Зенитом»? Да, поздравлял Андреева. Это первая победа над «Зенитом», очень рад за них», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 4 октября, состоялся матч 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между двумя московскими коллективами — «Динамо» и «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

Московское «Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы. Бело-голубые набрали восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.

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