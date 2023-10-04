Юран: болельщики «Бенфики» полюбили меня с первого сезона. Видели, что отдаюсь делу

Экс-нападающий «Бенфики», ныне главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о взаимоотношениях с фанатами португальского клуба во время выступления в составе лиссабонской команды. Юран играл за «Бенфику» с 1991 по 1994 год.

«Болельщики «Бенфики» полюбили меня с первого сезона. Видели же, что играю с полной самоотдачей, не жалею ни себя, ни соперников. Забивал не в каждой игре, но всегда играл страстно. Людям было приятно, что новый игрок их любимого клуба сразу стал одним из двух лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Если я приходил в ресторан болельщика «Бенфики», то деньги у меня не брали. Помню, говорил Кулькову: «Вот это настоящий коммунизм!» На второй-третий раз мне уже неудобно стало: «Давайте хоть что-то заплачу». – «Нет!» — приводит слова Юрана Sports.ru.