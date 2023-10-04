Юран: поначалу не доверял банковским картам. Предпочитал хранить наличные

Экс-нападающий «Бенфики», ныне главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о том, какой способ расчёта предпочитал во время выступления за португальский клуб. Юран играл за «Бенфику» с 1991 по 1994 год.

«Правда ли, что в начале 90-х не доверял банкам и хранил наличные в матрасе? Ха-ха, да я в 1991-м, в 22 года, просто не понимал, что такое банковский счёт. Мне говорили: «Деньги будут на карте». – «Какая карта? Когда деньги в руке – это деньги». Я немножко дикарём был. Говорил: «Не нужна мне никакая карта!»

Мне: «Но зарплату мы перечисляем на счёт». – «Перечисляйте. А я в банк приду – и чтоб мне в руки дали наличные». – «Да зачем они тебе? Карту сделали – будешь с ней ходить». – «Нет, буду с деньгами ходить».

Такие вот издержки Советского Союза. Доверие к банковским картам пришло далеко не сразу», — приводит слова Юрана Sports.ru.