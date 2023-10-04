Юран — об отношении к алкоголю в «Бенфике»: по бокалу-другому за ужином — это нормально

Экс-нападающий «Бенфики», ныне главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал об отношении к алкоголю в клубах чемпионата Португалии. Юран играл за «Бенфику» с 1991 по 1994 год.

«Накануне отборочного матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» заселились в гостиницу после тренировки – за ужином смотрю: официант разносит вино и пиво. Думал, наверное, руководству – президент же приехал. Оказалось, и футболистам тоже.

Я спросил переводчика: «Игру отменили, что ли?» – «Нет, почему?» – «Так алкоголь же разносят?» – «У нас это нормально – по бокалу-другому за ужином». Для меня это был шок, конечно.

У нас за такие вещи зарубить могли, а в Португалии – совсем другое отношение. Но мы с Васей Кульковым так к этому и не привыкли. Четыре года провели в Португалии и не выпили на предматчевых заездах ни бокала. Не то что боялись, просто не понимали, зачем – до игры. После – другое дело», — приводит слова Юрана Sports.ru.