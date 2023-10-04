Черышев: Юран хорошо работает в «Пари НН», он с клубом движется в правильном направлении

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил работу Сергея Юрана на аналогичной должности в «Пари НН» и высказался о развитии нижегородского клуба.

«Я слежу и за РПЛ, и за «Пари НН». Созваниваюсь с некоторыми ребятами, которые играли в нижегородской команде, когда я тренировал там. Стараюсь их поддерживать в каких-то моментах. Нижний Новгород — мой родной город, и я переживаю за этот клуб. Я стараюсь смотреть все игры «Пари НН». Есть моменты, в которых команда показывает хороший и интересный футбол. Главное грамотно обороняться и забивать на один больше, чем соперник.

Юран хорошо работает в «Пари НН». Плюс обстановка очень хорошая внутри коллектива, это тоже важно. Я рад за Сергея и за клуб, они двигаются в правильном направлении. Дай Бог, у них все получится. Плюс в команду приходят хорошие футболисты — Зе Турбо, Кутателадзе. Это квалифицированные футболисты, которые могут бороться.

Может ли «Пари НН» побороться за первую пятерку РПЛ? Давайте двигаться шаг за шагом. По началу чемпионата невозможно сказать на каком месте команда окажется. Посмотрите на европейские клубы: «Севилья» в 2015-2016 годах команда в начале сезона, сыграв десять игр, находилась на втором или третьем месте с конца, но потом потихоньку набирала обороты. В итоге выигрывала Лиге Европы и залезала в зону Лиги чемпионов в Ла Лиге. Поэтому пусть «Пари НН» будет играть каждый матч, мы их будем поддерживать, а потом уже радоваться результату», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

На данный момент «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у подопечных Юрана 14 очков после десяти туров.