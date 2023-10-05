Черенчиков: весь край и город Пермь были рады, что «Амкар» возродился

Бывший защитник, а сейчас главный тренер пермского «Амкара» Иван Черенчиков рассказал, как возрождался «Амкар» после признания клуба банкротом в 2018 году.

«Думаю, весь край и город Пермь были рады, что «Амкар» возродился. Большую часть организационных моментов на себя взяло руководство клуба, было много нюансов. До начала чемпионата оставалось немного времени, а футболистов не было вообще. Всё делалось быстро, и сотрудники клуба положили здесь много трудов. Рустем Агзамович Хузин проделал большую работу по привлечению тренерского штаба и футболистов.

За два года определённая система выстроилась как внутри клуба, так и во всех нюансах: по работе с рекламой, со спонсорами. Дальше будет только лучше. «Амкар» будет развиваться», — рассказал Черенчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.