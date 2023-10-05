Гову — об 1:4: «ПСЖ» пробежал на 9 км меньше «Ньюкасла». Они не заслужили большего

Экс-нападающий «Лиона» и сборной Франции Сидней Гову высказался о матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» на выезде разгромно проиграл «Ньюкаслу» (1:4).

«Если у вас недостаточно мотивации в таком большом турнире, то у вас проблемы.

Вы можете быть лучшей командой индивидуально, на бумаге, но если у вас нет желания, или оно меньше, чем у ваших соперников, вы неминуемо поплатитесь за это.

Когда я услышал, что «ПСЖ» пробежал на девять километров меньше, чем «Ньюкасл», я сказал себе, что они не заслужили большего», – приводит слова Гову прес-служба УЕФА.

«ПСЖ» нанёс по воротам «Ньюкасла» 11 ударов, в то время как англичане били 13 раз. По показателю ожидаемых голов (xG) «сороки» немного превзошли своего соперника (1 — 0,83). Отметим, что по итогам матча 2-го тура лучшим игроком встречи признали полузащитника «Ньюкасла» Мигеля Альмирона.