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Полузащитник «Спартака» Умяров: на слухи, что Абаскаль может уйти, никак не реагируем

Полузащитник «Спартака» Умяров: на слухи, что Абаскаль может уйти, никак не реагируем
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля, появившиеся после ряда неудачных результатов.

«Слухи, что Абаскаль может покинуть «Спартак»? На это никак не реагируем. Откуда такие опасения, что он может уйти, если человек в команде. Это не по делу», – сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча — с «Крыльями Советов» в Российской Премьер-Лиге и с «Динамо» в Фонбет Кубке России — с общим счётом 0:7.

Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года. На данный момент красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 10 туров.

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