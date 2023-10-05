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Форвард «Тоттенхэма» Манор Соломон травмировал колено и пропустит несколько месяцев

Нападающий «Тоттенхэма» Манор Соломон получил травму мениска правого колена на тренировке на этой неделе.

«Сегодня нападающий перенёс операцию и немедленно начнёт реабилитацию под присмотром медицинского персонала. Желаем тебе скорейшего выздоровления, Манор!» – сообщила пресс-служба «Тоттенхэма».

Обычно восстановление после травм такого характера занимает от трёх до пяти месяцев.

Напомним, Соломон воспользовался опцией ФИФА и приостановил свой контракт с «Шахтёром», перейдя в «Фулхэм» в 2022 году. Летом 2023 года Соломон перешёл в «Тоттенхэм», подписав контракт до 2028 года.

В текущем сезоне израильский форвард провёл за «шпор» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Соломона, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.