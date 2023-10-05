Орлов: Джикия не показывает нужный уровень, а Дуарте вообще не должен играть в «Спартаке»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах московского «Спартака» в обороне, прокомментировав решение тренерского штаба красно-белых доверить место в стартовом составе Алексису Дуарте в ущерб Геогрию Джикии.

«Почему Абаскаль не ставит Джикию? Ребята, Джикия не показывает того уровня игры, который необходим не только тренеру, но и «Спартаку». Сколько через центральную зону забивалось голов? Мне возражают: «А что, Дуарте лучше?» Что вы меня спрашиваете? Дуарте вообще не должен играть в «Спартаке». Кто его купил? Почему? Ведь все болельщики «Спартака» задаются вопросом, откуда этот Дуарте. Но кто-то же его привёл в «Спартак», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча — с «Крыльями Советов» в Российской Премьер-Лиге и с «Динамо» в Фонбет Кубке России — с общим счётом 0:7. На данный момент красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 10 туров.