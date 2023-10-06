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Онопко: на сборную можно прийти без Fan ID. Надеемся на аншлаг в матче Россия — Камерун

Онопко: на сборную можно прийти без Fan ID. Надеемся на аншлаг в матче Россия — Камерун
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Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России и «Ростова» Виктор Онопко выразил надежду, что за два года отсутствия сборной в столице москвичи соскучились по команде и 12 октября заполнят «ВТБ Арену»

«Очень надеемся, что соберётся полный стадион. Нам сегодня особенно нужна поддержка болельщиков и всей страны. У «Динамо» уютная арена с прекрасной атмосферой. На сборную ещё можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, октябрьские учебно-тренировочные сборы стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске. Помимо сборной Камеруна, сборная России также сыграет с Кенией. Вторая игра состоится 16 октября в Турции.

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