«После игры бросили Садырина в бассейн». Тренерам сборной России приятно вспомнить Камерун

12 октября — вдвойне волнительный день для сборной России, потому что:

а) первый матч в Москве за два года;

б) пожалуй, самый статусный соперник за время изоляции (Камерун даже Бразилию на ЧМ-2022 приложил!).

Для нынешней плеяды игроков эта встреча с «неукротимыми львами» — первая в жизни. А тренеры сборной их когда-то побеждали, причём крупно и на высшем уровне. Вместе с одним из них, Виктором Онопко, переносимся в знойное американское лето 1994-го, на Кубок мира в США.

«Заглянул в раздевалку Бразилии, а там Ромарио банан ест»

— 28.06.1994, Станфорд, Россия — Камерун — 6:1. С коллегами Карпиным и Никифоровым не вспоминали тот знаменательный матч?

— Когда встречаемся, всегда что-то вспоминаем. Сейчас столько матчей, переездов. Например, вчера (во вторник, 3 октября. — Прим. «Чемпионата») мы играли в Кубке с «Локомотивом». Юрий Валерьевич тоже подъехал в отель — собрались, обсудили актуальные темы. Но Камерун-1994 не обсуждали. Вы спросили, и я с удовольствием вспомнил то время.

— Что именно?

— Я бы не вырывал одну игру из контекста всего турнира. Группа у нас была тяжёлая, но интересная, а тот матч — решающий. Шансы были, причём большие. Нам нужно было забить много голов для выхода в плей-офф, и мы это сделали. Эмоции были классные. Думали: всё уже, решено. На радостях Садырина в бассейн на базе бросили. Через несколько дней только узнали, что не выходим. Расклад в других группах сложился не в нашу пользу.

— По счёту может создаться впечатление, что соперник был совсем беспомощным. Но это же не так?

— По счёту можно подумать, что игра была в одни ворота, что легко взяли три очка. Это не так. Мы повели в счёте, но у Камеруна тоже были моменты. При 1:0 в перекладину или в крестовину попали. Если бы в ворота мяч залетел, Черчесову было бы тяжело вытащить. Ребята у них были мощные. Африканцы всегда выделялись атлетизмом, скоростью. Но мы ни под кого не подстраивались — играли в свой футбол. Как хотели и умели. Чаще получалось, чем нет, особенно в отборе. Сейчас, бывает, пересматриваешь старые матчи — «Спартака», сборной — приятно вспомнить, какие принимались решения. С Камеруном тоже было много моментов, которые и в современном футболе важны: открывания, передачи. Смотрю по видео: даже скорости 30 лет назад были сумасшедшими. Приятно мысленно окунуться в те времена, когда я играл, мои друзья. Чемпионат мира в США мне очень запомнился.

Сборная России перед матчем с Камеруном Фото: Из личного архива Виктора Онопко

— Что больше отпечаталось в памяти — фломастером написанные фамилии на майках камерунцев или толстенная золотая цепь Саленко?

— Ха-ха, а я не обращал внимания на их майки. В деталях прекрасно помню, как готовились к играм, какая атмосфера была на матчах. Со шведами в Детройте встречались в крытом манеже: поле натуральное, а под крышей кондиционеры — необычные ощущения. А с Бразилией и Камеруном на открытых стадионах играли, днём. Дико жарко было!

У нас с бразильцами раздевалки рядом были. Я заглянул: Ромарио банан перед игрой ест. Удивился, потому что у нас тогда не принято было фрукты или энергетики перед матчами употреблять.

Атмосфера на чемпионате мира была праздничная. База прекрасная. После игр нам разрешалось там видеться с семьями. Приятно было, что Олег Саленко стал лучшим бомбардиром ЧМ-1994 и разделил «Золотую бутсу» со Стоичковым.

«По юношам связка Кирьяков — Саленко была сильнейшей в Европе»

— Вы же с Олегом ещё в киевском дубле в 1989-м пересеклись?

— Да-да, тренировались, играли за дубль «Динамо». Уже тогда его к основе подпускали. Меня тоже в конце Валерией Васильевич [Лобановский] начал к первой команде подтягивать. Когда у меня заканчивался срок службы в армии, он вызвал к себе и сказал: «Я хочу, чтобы ты остался». Но я отказал: «Извините, не могу. Обещал Конькову вернуться в «Шахтёр». И вернулся, однако уже не к Конькову, а к Ярёмченко. А Саленко — да, уже тогда выделялся. Мы же с ним ещё и в юношеской сборной СССР у Бориса Петровича Игнатьева играли. Там много классных футболистов было. Тот же Юра Никифоров привлекался, хотя на год младше. С ним мы и в сборной, и в Киеве в одной общаге жили.

Сборная России — 1994: Никифоров, Саленко, Попов, Радченко Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Кажется, у Саленко было всё, чтобы стать звездой мирового уровня. Почему он так быстро потух? Тяжёлый характер?

— По юношам связка Кирьяков — Саленко была сильнейшей в Европе. А во взрослом футболе у Сергея карьера сложилась намного лучше, чем у Олега. Не думаю, что дело в характере. Саленко был сильным человеком и классным футболистом. Прошёл большой путь. Тут что-то другое. Может быть, какие-то жизненные моменты. В сборных у Игнатьева, Пискарёва была масса талантов. Многие попадали в Киев. Думаю, если бы дубль того «Динамо» заявили в чемпионат СССР, в тройку, возможно, и не залетели бы, но за места с пятое по восьмое точно боролись бы. Мощнейшая была команда! Все парни — игроки сборных Союза, юношеских, молодёжной.

— Напомните, как вы туда попали?

— Меня год прятали в Донецке. Но поскольку в воинской части я только числился, а играл за «Шахтёр», естественно, меня видели, следили. В конце концов поступил приказ о переводе в Киев. ЦСКА, кстати, так же поступал. У этих клубов было преимущество перед другими: они могли в приказном порядке брать футболистов призывного возраста. Второй год «срочки» я служил в Киеве. Приходилось даже надевать военную форму, бывать в части. Мне повезло, что бóльшую часть времени я всё-таки занимался футболом. А так Лобановский часто ссылал людей в часть. Нарушил дисциплину — на месяц в казарму, строевой подготовкой заниматься. В 18-19 лет у некоторых ещё были тараканы в голове. Меня Лобановский не отправлял, но некоторые знаменитые футболисты «Спартака», сборных СССР, России через это прошли. Кстати, может, благодаря этому они в итоге и добились чего-то в футболе.

— С Саленко вышла вообще парадоксальная история: стал лучшим бомбардиром Кубка мира и больше за сборную не играл. Недолюбливал его Романцев?

— Я не помню, вызывал ли его вообще Романцев. По какой причине — не могу сказать. Но такого, чтобы недолюбливал, конечно же, не было. Романцев всегда вызывал лучших. Некоторые действительно не попадали в состав. Кто-то просто не соответствовал его философии, требованиям, хотя люди играли в ведущих лигах Европы! Бывало и такое.

— Роже Милла забил России в возрасте 42 лет. Уникальный дядька?

— Ну конечно. Многие на подходе к 40 так устают морально, что и думать не хотят о футболе, даже если здоровье ещё позволяет. А Милла — молодец. Мало того что человек в 42 года играл в футбол — он вызывался в сборную и забивал на чемпионате мира! Таких уникумов мало. Честь и хвала Роже за спортивное долголетие. Прекрасный пример для подражания.

Роже Милла и Олег Саленко — главные герои матча Россия — Камерун на ЧМ-1994 Фото: MARK LEECH/GETTY IMAGES

«Мы с Игнашевичем отыграли весь отбор Евро-2004, а в Португалию не попали»

— Аналогии с Игнашевичем уместны?

— Ну да. У Игнашевича тоже была цель — выступить на домашнем чемпионате мира, и он её достиг, хотя и пропустил квалификацию. Тоже пример для молодых. Кстати, мы с ним вместе отыграли весь отбор Евро-2004 и стыки с Уэльсом, а в Португалию не попали.

— Почему?

— Нам было сказано, что по травмам.

— А их не было?

— Меня беспокоило небольшое повреждение колена. Я не оперировался и уже восстанавливался. Думаю, если не первый, то второй матч на Евро точно смог бы сыграть. Когда сборная уже уехала в Португалию, я был здоров и без ограничений тренировался на сборе «Сатурна». Насколько серьёзная травма была у Сергея, не могу сказать. Но за игру в 39 лет на чемпионате мира Игнашевичу поклон. Я его хорошо знаю как футболиста: вместе играли в сборной, работали в ЦСКА. И сейчас он идёт своим путём — тренирует «Балтику». Он из породы сильных людей, умеющих в нужный момент проявить характер и добиться цели. Достойный пример для наших молодых футболистов. Да, мы сейчас не участвуем в официальных матчах, но само попадание в сборную должно быть честью для ребят — хоть с Испанией играем, хоть с командой блогеров. Сейчас такой момент, когда особенно важно объединиться. В футболе всё быстро меняется. И вернуть нас могут быстро. Поэтому нужно быть готовыми к любому вызову и к любому сопернику. Мой совет ребятам — ценить эти моменты. Сборная — это мечта любого футболиста, вне зависимости от возраста.

Сергей Игнашевич и Виктор Онопко против Уэльса Фото: Игорь Уткин/ТАСС

«После Хорватии Камерун — самый сильный соперник России»

— За прошедшие 30 лет сборная Камеруна ощутимо спрогрессировала?

— Я думаю, да. Футбол не стоит на месте. А у Камеруна почти все играют в Европе. Конечно, они прибавили. В Африке тоже технологии развиваются, приходят новые веяния. А в физическом плане африканские спортсмены всегда были очень хорошо развиты. Камерун заслуженно считается одной из ведущих сборных на своём континенте.

— На ЧМ-2022 они произвели впечатление?

— В Катаре было несколько команд, которые мне понравились. Камерун — в их числе. Помимо физической готовности, прессинга, было видно и мастерство. Импонировало, что они не боялись фаворитов, а играли в свой футбол: атаковали, прессинговали, и у них это получалось. В итоге Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Камерун — Бразилию.

Камерун празднует забитый мяч в ворота Бразилии на ЧМ-2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— После Хорватии-2021 это самый сильный соперник сборной России?

— Наверное, да, после Хорватии это самый сильный соперник. По крайней мере, в рейтинге ФИФА сборная Камеруна стоит выше Катара, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Это одна из ведущих команд Африки, а континент там большой и прогрессирующий в плане футбола. Отобраться на «мир» оттуда совсем не просто.

— Похоже, Ригобер Сонг везëт в Россию всех звёзд, включая Онана и Шупо-Мотинга. Хорошая новость?

— Очень хорошая. И не только для сборной России, но и для всего мирового футбола. Слышал, что и Самуэль Это’О собирается приехать. Сейчас он уже президент Федерации футбола Камеруна, а я его хорошо запомнил футболистом. Однажды он сделал очень хитрый шаг по отношению ко мне.

— Расскажите!

— Мы с «Овьедо» в Испании играли против его «Мальорки». Её тогда Луис Арагонес возглавлял — классный тренер и человек, царство небесное. Мы потом в «Овьедо» встретились. И вот выходим на поле, я — капитан команды. Прямо перед стартовым свистком подходит Это’О: «Ты бы не мог мне свою майку подарить после игры?»

— Неожиданно.

— Я сам не врубился. Говорю: «Да-да, конечно». Спустя время до меня дошло, что это было. Арагонес был сильным психологом. Видно, он Самуэля и подослал ко мне, чтобы я расплылся и не трогал его в игре. Не помню, как сыграли, но психологический ход тренера запомнился.

«На сборную ещё можно прийти без Fan ID. Надеемся, будет аншлаг»

— Сборная впервые за два года, с игры с мальтийцами в 2021-м, выступит в Москве. Для команды это дополнительный мотивирующий фактор?

— Для меня — да. Мы играли во многих городах России — в Казани, в Петербурге. И везде была классная атмосфера, здорово сборную поддерживали. К чемпионату мира по всей стране построили классные стадионы, аэропорты, отели. Не хочу обидеть никого из болельщиков, но всё-таки к Москве у меня особое отношение. Может быть, потому, что в моё время сборная почти все матчи проводила в столице. Я очень любил играть в Москве, особенно в «Лужниках».

— Как думаете, соскучились москвичи по сборной? Ждëте полных трибун?

— Очень надеемся, что соберётся полный стадион. Нам сегодня особенно нужна поддержка болельщиков и всей страны. У «Динамо» уютная арена с прекрасной атмосферой. На сборную ещё можно прийти без Fan ID. Хочется верить, что будет аншлаг.

Сборная России не играла в Москве с 7 сентября 2021 года Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Тут уже проблем с мотивацией у футболистов не возникнет?

— А их никогда и не было. Мотивация всегда присутствует. Все хотят вызываться, тренироваться и играть за Россию — неважно, против кого и на каком поле. Я видел огонь в глазах ребят на тренировках, в раздевалке до и после матчей. Видел расстройство после ничьих. Уверен, что и 12-го числа на стадионе имени Льва Ивановича Яшина настрой у ребят будет максимальный.

«Головин быстрее добирается до Москвы из Франции, чем мы — из Ростова»

— Кто сейчас дольше добирается до Москвы: Головин — из Франции или вы — из Ростова-на-Дону?

— Наверное, мы больше времени тратим. У «Ростова» на дорогу в столицу уходит 15 часов поездом или 5+3, если ехать до Ставрополя, а оттуда лететь на самолёте. Головин на два рейса — Монако — Стамбул и Стамбул — Москва — тратит часов шесть-семь.

— Насколько важен в нынешних условиях приезд Александра для команды и для него лично?

— Головин — основной, ведущий игрок. Естественно, его присутствие на тренировках и в играх очень важно для нас. Саша — часть команды, боевая единица, которая нужна сборной — и для других ребят, и для нас, тренеров. Уверен, для него вызов в сборную тоже важен. Он всегда хочет быть с командой. Были матчи, на которые мы его не вызывали из-за тяжёлой логистики. Сейчас в этом плане полегче. Когда Саша приезжает, это для всех громадный плюс. Он видится с ребятами, с которыми играл в ЦСКА и против кого выходил в чемпионате России. Это общение в футболе важно, в том числе вне поля. Оно помогает развиваться. И мы видим, каким он приезжает из «Монако». Ребят помоложе Головин уже может чему-то научить, подсказать им. Для развития любого игрока важно находиться среди лучших футболистов.

Иван Обляков, Александр Головин и Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы помните Головина по ЦСКА совсем юным мальчиком, а теперь уже он пример для молодых?

— Я помню, сколько ему приходилось работать в физическом и тактическом отношении, особенно в тренажёрном зале. Но Саша всё впитывал и рос во всех отношениях. Он добился всего своим трудом. Сегодня уже Александр — ведущий футболист «Монако», и главный тренер клуба об этом тоже говорит. Головин выходит в стартовом составе топ-команды Франции — такое доверие можно заслужить только работой и игрой.

«Сборная поможет Миранчуку перезагрузиться»

— Как вам старт Кузяева во Франции?

— Понятно, что ему будет нелегко. Новый коллектив, язык — ко всему этому нужно адаптироваться. Кому-то больше времени на это требуется, кому-то — меньше. С профессиональными терминами у Далера проблем не возникнет — футбольный язык одинаков везде. Но чтобы быстрее влиться в коллектив, важно общаться с партнёрами на бытовом уровне. А для этого желательно поскорее выучить французский. Это очень поможет в адаптации.

— Вызов Миранчука больше похож на жест моральной поддержки или я ошибаюсь?

— Алексея мы хорошо знаем. Он давно доказывает своим мастерством, работой, что является игроком высокого уровня. Неслучайно он столько лет уже в Италии и даёт результат — голы забивает, ассистирует. Да, у него была травма, пропустил какое-то время, но сейчас восстанавливается. Важно, что мы знаем его, а он — нас. Ему не нужно много времени, чтобы адаптироваться к требованиям Валерия Георгиевича. Он всё знает. Мы за всеми следим и всегда обсуждаем кандидатов коллегиально штабом. В отношении Миранчука все были однозначно за. Этот футболист, как и Головин, очень важен для нас во всех отношениях. Сейчас ещё и Антон в сборной. Анализируя пример братьев Березуцких, могу сказать, что вместе каждый из Миранчуков принесёт вдвое больше пользы сборной, чем поодиночке.

— В психологическом отношении Алексею такая перезагрузка поможет?

— Конечно. Ему это поможет перезагрузиться, а мы рассчитываем, что Миранчук сыграет свои минуты за сборную. А будет это 12 или 16 октября — решим. То, что он заслуживает вызов в сборную, у нас сомнений не вызывает.

Братья Миранчуки в расположении сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«При мне ни одного отказа от приглашения в сборную не было»

— Захаряна решили пока не дёргать?

— Мы за ним следим. Валерий Георгиевич общался с Арсеном. Ему пока тяжело в плане адаптации, плюс переболел коронавирусом. Если вначале он хотя бы на замену выходил, то сейчас не получает должных минут. Захаряна мы тоже хорошо знаем, но сейчас ему надо дать время на перестройку и адаптацию к испанскому футболу. Мы ни о ком не забываем.

— Вызвали всех, кого хотели?

— У нас с Валерием Георгиевичем не так много времени, чтобы летать, смотреть кандидатов. Сейчас этим больше Никифоров занимается. Но мы собираем всю информацию, анализируем, общаемся с тренерами клубов, врачами. Всё на контроле у главного. Сначала составили расширенный список — для внутреннего пользования. После обсуждения сократили. Всех, кого планировали — пригласили. За исключением травмированных, естественно.

— За время вашей работы в сборной был хотя бы один отказ от игрока?

— Нет, при мне ни одного такого случая не было.

«ФИФА и УЕФА подали России хороший сигнал. Надо возвращаться»

— Тренерам, как и игрокам, нужно переключаться внутренне с клуба на сборную и обратно?

— Мне на это пары часов хватает, а сколько нужно Валерию Георгиевичу, лучше у него спросить. Всё-таки на нём большая нагрузка, он за всё отвечает. Да, мы, ассистенты, ему всячески помогаем, но я знаю, как Слуцкий работал в таком режиме, как сейчас Валерию Георгиевичу непросто. Это очень тяжело. С другой стороны, сейчас больше возможностей для сбора информации, аналитики, чем даже три-четыре года назад.

Карпин и Онопко 30 лет назад Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Юношей возвращают в турниры УЕФА и ФИФА. Хороший знак для взрослых команд?

— Моё мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии. Я считаю, что ФИФА и УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам.