Четыре игрока «ПСЖ» дисквалифицированы за оскорбления болельщиков «Марселя»

В четверг, 5 октября, дисциплинарный комитет французской Профессиональной футбольной лиги (LFP) вынес решение о дисквалификации на один матч футболистов «ПСЖ» Усмана Дембеле, Ашрафа Хакими, Рандаля Коло Муани и Лейвина Курзавы за выкрикивание оскорблений по окончании 6-го тура Лиги 1 с «Марселем» (4:0). Об этом сообщает официальный сайт французской лиги.

«Пари Сен-Жермен» также был привлечён к ответственности за гомофобные скандирования болельщиков на «Парк де Пренс» во время матча с «Марселем». Комитет принял решение о закрытии одной из трибун стадиона парижской команды на один матч и ещё на одну игру условно.

Ранее игроки «ПСЖ» Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лейвин Курзава принесли извинения в своих социальных сетях за оскорбительные кричалки, которые они позволили себе в адрес болельщиков «Марселя».

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Ренном» на выезде. Игра состоится в воскресенье, 8 октября.