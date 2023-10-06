Мирослав Клозе: футбола, который я знал, больше не существует

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе высказался о современном футболе.

«Сегодня молодые игроки думают о других вещах. В детстве я думал только о том, чтобы тренироваться и стать кем-то в этом виде спорта, которого я всегда любил. В «Лацио» и в национальной сборной, после каждой тренировки я клал себя в ванну полную льда, чтобы избежать травм. Но молодые игроки в команде систематически отказывались. Когда они увидели, что я собираю мешки с мячами, чтобы убрать их в конце тренировки, они сказали мне: «Но кто тебе говорит это делать?». В этот момент я сказал: «Тебе 20 лет, и ты не можешь помочь 60-летнему рабочему?» Их больше волнует, подходят ли их бутсы к носкам. Вот почему я сказал: «Стоп». Футбола, который я знал, больше не существует. Сегодняшние молодые игроки думают в первую очередь об автомобилях, контракты со своими спонсорами и новые бутсы. Только после всего этого приходит футбол. Для них имидж – самое главное. А для меня все, что имело значение, — это футбол в его самой чистой форме», — приводятся слова Клозе в «твиттере» Football Tweet.

Напомним, Клозе завершил карьеру в 2016 году.

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