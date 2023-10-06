Экс-капитан сборной России Онопко: заглянул в раздевалку Бразилии, а там Ромарио ест банан

Бывший капитан сборной России Виктор Онопко рассказал, что удивило на чемпионате мира 1994 года в США.

«У нас с бразильцами раздевалки рядом были. Я заглянул перед игрой: Ромарио банан ест. Удивился, потому что у нас тогда не принято было фрукты или энергетики перед матчами употреблять», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сейчас Онопко входит в тренерский штаб сборной России. В бытность игроком он провёл за национальную команду 111 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. На клубном уровне больше всего он отыграл за московский «Спартак» и испанский «Реал Овьедо».

Полностью эксклюзивное интервью с Онопко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».