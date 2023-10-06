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Колодин: то, как играют футболисты «Спартака» — это безобразие

Колодин: то, как играют футболисты «Спартака» — это безобразие
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Денис Колодин поделился мнением об игре «Спартака».

«В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком»? Это «Спартак» очень плохо сыграл. «Спартак» — народная команда. Вот все её и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют — безобразие. Что случилось? Ничего. Просто нужны хорошие игроки. Сейчас футболистов в «Спартак» набирает господин Эшуорт? Не знаю, кто набирает игроков. Я просто с детства переживал за «Спартак». В 1990-х это был топ-клуб по нашим меркам. Если вы хотите снова сделать его топом, то и футболистов надо брать соответствующих, а не делать шоу с тренерами, которые прыгают возле поля», — приводит слова Колодина «РБ Спорт».

«Спартак» на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 16 набранных очков.

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