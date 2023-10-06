Экс-игрок «Спартака» Градиленко призвал Абаскаля подать в отставку

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко призвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля подать в отставку. Комментируя исход кубкового матча с московским «Динамо» (0:3), он в довольно грубой манере обратился к Абаскалю из кафе стадиона «ВТБ Арена», где по случаю дерби подавали свиные головы.

«Как я и предполагал, друзья. «Динамо» намного вкусней. Свинюшке просто отрезали голову, поэтому, дорогой наш «друг», в кавычках, «тренер», в кавычках, «Абасраль», в кавычках, поезжай домой, мы справимся без тебя», – сказал Дмитрий Градиленко.

Напомним, «Спартак» проиграл два последних матча — с «Крыльями Советов» в Российской Премьер-Лиге и с «Динамо» в Фонбет Кубке России — с общим счётом 0:7. На данный момент красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 10 туров. Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.