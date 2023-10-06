Быстров — о «Зените»: забраться на вершину легко. Намного сложнее удержаться

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров поделился мнением о положении дел в «Зените».

«Зенит» сейчас столкнулся с трудностями. Но Семак на протяжении пяти лет подтверждал, что умеет выбираться из подобных ситуаций. Он находит нужные слова, чтобы футболисты отдавались и выигрывали чемпионат. Хотя, конечно, после такого количества побед это очень непросто. Забраться на вершину легко — удержаться намного сложнее. Тот же «Спартак» впервые за 20 лет залез — и сразу рухнул. В отличие от «Зенита», который там уже пять сезонов. Но те, кто говорит: «Дайте мне такую команду, как «Зенит», и я стану чемпионом» — недалёкие люди.

Да они с этой командой через месяц «поплывут» и займут 16-е место! Нужно уметь работать со звёздами, мотивировать их. Отсутствие мотивации — главная проблема «Зенита»? Нет, мотивация присутствует, дело в другом. На мой взгляд, футболисты, которые пришли в последние годы, не соответствуют уровню игроков, которых покупали до этого. Раньше в Санкт-Петербург приезжали Малком, Сантос, Барриос, Вендел. К ним не было вопросов, они принесли много пользы «Зениту». А сейчас взяли Мантуана, Ду Кейроса… Они ниже классом и не могут решить исход матча в одиночку», — приводит слова Быстрова издание «Спорт-экспресс».