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Виктор Онопко: по юношам связка Кирьяков — Саленко была сильнейшей в Европе

Виктор Онопко: по юношам связка Кирьяков — Саленко была сильнейшей в Европе
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Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России и «Ростова» Виктор Онопко предположил, почему лучший бомбардир чемпионата мира — 1994 Олег Саленко не стал звездой мирового футбола. По его мнению, спортивной карьере Саленко могли помешать какие-то жизненные сложности. При этом он отметил, что карьера Сергея Кирьякова сложилась намного лучше.

«По юношам связка Кирьяков — Саленко была сильнейшей в Европе. А во взрослом футболе у Сергея карьера сложилась намного лучше, чем у Олега. Не думаю, что дело в характере. Саленко был сильным человеком и классным футболистом. Прошёл большой путь. Тут что-то другое. Может быть, какие-то жизненные моменты», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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