Ассистент Карпина Виктор Онопко: Камерун — самый сильный соперник России после Хорватии

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко выразил мнение, что за время бана России в турнирах ФИФА и УЕФА Камерун является сильнейшим соперником в контрольных матчах.

«Наверное, да, после Хорватии это самый сильный соперник. По крайней мере, в рейтинге ФИФА сборная Камеруна стоит выше Катара, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Это одна из ведущих команд Африки, а континент там большой и прогрессирующий в плане футбола. Отобраться на «мир» оттуда совсем не просто.

На ЧМ-2022 было несколько команд, которые мне понравились. Камерун — в их числе. Помимо физической готовности, прессинга, было видно и мастерство. Импонировало, что они не боялись фаворитов, а играли в свой футбол: атаковали, прессинговали, и у них это получалось. В итоге Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Камерун — Бразилию», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.