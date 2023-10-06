Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ассистент Карпина Виктор Онопко: Камерун — самый сильный соперник России после Хорватии

Ассистент Карпина Виктор Онопко: Камерун — самый сильный соперник России после Хорватии
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко выразил мнение, что за время бана России в турнирах ФИФА и УЕФА Камерун является сильнейшим соперником в контрольных матчах.

«Наверное, да, после Хорватии это самый сильный соперник. По крайней мере, в рейтинге ФИФА сборная Камеруна стоит выше Катара, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Это одна из ведущих команд Африки, а континент там большой и прогрессирующий в плане футбола. Отобраться на «мир» оттуда совсем не просто.

На ЧМ-2022 было несколько команд, которые мне понравились. Камерун — в их числе. Помимо физической готовности, прессинга, было видно и мастерство. Импонировало, что они не боялись фаворитов, а играли в свой футбол: атаковали, прессинговали, и у них это получалось. В итоге Саудовская Аравия обыграла Аргентину, Камерун — Бразилию», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал». Тренер сборной Онопко — о прошлом и будущем
Эксклюзив
«ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал». Тренер сборной Онопко — о прошлом и будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android