Онопко: сборная России поможет Миранчуку перезагрузиться

Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко объяснил вызов практически не играющего за «Аталанту» Алексея Миранчука на октябрьский сбор.

«Алексея мы хорошо знаем. Он давно доказывает своим мастерством, работой, что является игроком высокого уровня. Не случайно он столько лет уже в Италии и даёт результат — голы забивает, ассистирует. Да, у него была травма, пропустил какое-то время, но сейчас восстанавливается. Важно, что мы знаем его, а он — нас. Ему не нужно много времени, чтобы адаптироваться к требованиям Валерия Георгиевича. Он всё знает. Мы за всеми следим и всегда обсуждаем кандидатов коллегиально штабом. В отношении Миранчука все были однозначно «за». Этот футболист, как и Головин, очень важен для нас во всех отношениях. Сейчас ещё и Антон в сборной. Анализируя пример братьев Березуцких, могу сказать, что вместе каждый из Миранчуков принесёт вдвое больше пользы сборной, чем поодиночке.

Сборная поможет Алексею перезагрузиться психологически, а мы рассчитываем, что Миранчук сыграет свои минуты за сборную. А будет это 12 или 16 октября — решим. То, что он заслуживает вызов в сборную, у нас сомнений не вызывает», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, октябрьские учебно-тренировочные сборы стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске. Помимо сборной Камеруна, сборная России также сыграет с Кенией. Вторая игра состоится 16 октября в Турции.