Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: Галицкий заслужил чемпионство. Появится разнообразие в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о выступлении клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Первое место «Краснодара» — приятная неожиданность. Заведомые лидеры буксуют, а «Краснодар» на протяжении многих лет в первой пятёрке. Если станут чемпионами, то я только порадуюсь, потому что играл там два с половиной года. Появится какое-то разнообразие в РПЛ.

Галицкий столько сделал для российского футбола, для команды, для города. Сергей Николаевич заслужил чемпионство. Честно, я болею за «Краснодар» и ЦСКА. Пусть одна из этих команд станет чемпионом. Оставшиеся матчи «Краснодара» до зимнего перерыва как раз и покажут, на что способна команда. В играх с «Зенитом» и ЦСКА станут понятны амбиции клуба», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 10 сыгранных туров в активе «Краснодара» 24 очка. Клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.