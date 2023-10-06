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Шатов рассказал, где пройдёт его прощальный матч

Шатов рассказал, где пройдёт его прощальный матч
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Бывший полузащитник «Анжи», «Зенита» и «Урала» Олег Шатов рассказал, где пройдёт его прощальный матч.

«Буду ли я делать прощальный матч и где он будет? В Екатеринбурге. Где родился, там и пригодился. Это мой первый клуб, я ему многим обязан, и городу, и болельщикам. Мы думали об этом с Артёмом Фидлером, хотим совместить, потому что много общих знакомых футболистов, сделать шоу для болельщиков. Думаю, у нас даже есть шанс побить рекорд сезона «Урала» по посещаемости (смеётся)», — сказал Шатов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шатов — воспитанник системы «Урала». В 2012 году футболист перебрался в «Анжи», а через полтора года стал игроком «Зенита», с которым выиграл три чемпионских титула и два раза стал обладателем Кубка страны.

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