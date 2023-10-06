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Олег Шатов анонсировал объявление о завершении карьеры после Нового года

Олег Шатов анонсировал объявление о завершении карьеры после Нового года
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Российский футболист Олег Шатов анонсировал, что объявит о завершении карьеры после Нового года. Он признался, что уже имеет планы, чем займётся по окончании игровой карьеры.

«В голове для себя я уже точно решил, в какой роли сейчас нахожусь, но пока публично это не озвучил. Думаю, после Нового года это будет объявлено официально. Звучит как завершение карьеры? Оставим пока интригой (улыбается). В голове у меня уже есть, куда и зачем я стремлюсь», — сказал Шатов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Олег Шатов приостановил карьеру игрока и начал обучение на тренера. Ранее стало известно, что причиной такого решения футболиста послужила хроническая травма, которая мешает ему вернуться на поле.

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