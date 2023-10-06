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Онопко: проблем с мотивацией нет. Все хотят играть за Россию — неважно, против кого и где

Онопко: проблем с мотивацией нет. Все хотят играть за Россию — неважно, против кого и где
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Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России Виктор Онопко выразил уверенность, что проблем с мотивацией у футболистов не возникнет даже в условиях отстранения от международных турниров.

«Их никогда и не было. Мотивация всегда присутствует. Все хотят вызываться, тренироваться и играть за Россию — неважно, против кого и на каком поле. Я видел огонь в глазах ребят на тренировках, в раздевалке до и после матчей. Видел расстройство после ничьих. Уверен, что и 12-го числа на стадионе имени Льва Ивановича Яшина настрой у ребят будет максимальный», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ближайшие учебно-тренировочные сборы национальной команды стартуют в понедельник, 9 октября, в Новогорске.

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