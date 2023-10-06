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Александр Головин признан самым ценным игроком «Монако» в сентябре

Александр Головин признан самым ценным игроком «Монако» в сентябре
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Российский полузащитник Александр Головин был признан болельщиками «Монако» самым ценным игроком сентября, сообщает пресс-служба монегасков.

Именно в сентябре Головин открыл личный счёт в новом сезоне, став автором двух голов и одной результативной передачи в трёх играх. В качестве игрока месяца он сменил японского нападающего Такуми Минамино, которого болельщики выбрали лучшим в августе.

В голосовании, проводившемся среди болельщиков команды, Головин набрал более 58% голосов. Он опередил Такуми Минамино (11%) и Магнеса Аклиуша, автора дубля в матче с «Марселем» (10%).

В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» шесть матчей в чемпионате Франции. Команда возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 14 очков в семи матчах.

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