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Онопко: Головин быстрее добирается до Москвы из Франции, чем мы — из Ростова

Онопко: Головин быстрее добирается до Москвы из Франции, чем мы — из Ростова
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Экс-капитан сборной, а ныне тренер национальной команды России и «Ростова» Виктор Онопко сравнил обычное время в пути до Москвы футбольного клуба «Ростов» и Александра Головина, который выступает во Франции за «Монако».

«Наверное, мы больше времени тратим. У «Ростова» на дорогу в столицу уходит 15 часов поездом или 5+3, если ехать до Ставрополя, а оттуда лететь на самолёте. Головин на два рейса — Франция — Стамбул и Стамбул — Москва — тратит часов шесть-семь», — сказал Виктор Онопко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в Ростове-на-Дону и ряде других городов приостановлено авиасообщение, поэтому футбольным клубам приходится ездить на выезды на наземном транспорте — автобусе или поезде.

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