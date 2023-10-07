Арбитр Лаос заявил, что Месси вёл себя позорно в четвертьфинальном матче ЧМ с Нидерландами

Известный в прошлом испанский арбитр Матеу Лаос раскритиковал поведение капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в четвертьфинальном матче прошедшего чемпионата мира с национальной командой Нидерландов.

«На чемпионате мира он вёл себя очень плохо, это был позор. Я отсудил более 50 матчей с его участием. После его празднования с руками у ушей нидерландцы завелись. Это была провокация», — приводит слова Лаоса Goal.

Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионата мира арбитр Матеу Лаос принял ряд неоднозначных решений, за что подвергся критике игроков и болельщиков как из Нидерландов, так и из Аргентины. Лаос показал 15 жёлтых карточек во встрече, поставив рекорд чемпионатов мира.

В июне 2023 года Лаос завершил судейскую карьеру.