Арбитр Лаос: Месси позвонил мне после матча Нидерланды — Аргентина на ЧМ и извинился

Испанский арбитр Матеу Лаос заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси извинился перед ним после скандального матча в четвертьфинале чемпионата мира — 2022 между Нидерландами и Аргентиной (3:4 в серии пенальти, 2:2 после овертаймов).

«Лео Месси позвонил мне и извинился за резкие слова, которые он сказал мне до и после матча с Нидерландами на чемпионате мира», — приводит слова Лаоса CentreGoals.

Напомним, в четвертьфинальном матче мундиаля арбитр Матеу Лаос принял ряд неоднозначных решений, за что подвергся критике игроков и болельщиков как из Нидерландов, так и из Аргентины. Лаос показал 15 жёлтых карточек во встрече, поставив рекорд чемпионатов мира.

В июне 2023 года Лаос завершил судейскую карьеру.