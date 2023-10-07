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Винисиус рассказал, как поспособствовал переходу Беллингема в «Реал»

Винисиус рассказал, как поспособствовал переходу Беллингема в «Реал»
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что общался с Джудом Беллингемом до его прихода в мадридский клуб.

«Я хотел видеть Джуда в «Реале»! В прошлом году я отправил много сообщений Беллингему. Я писал ему почти каждый день и говорил: «Приезжай в Мадрид», – приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне английский хавбек провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

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