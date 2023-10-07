А. Денисов: Усик сказал, что обязательно сыграет за «Полесье» в официальной игре

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству «Полесья» Александр Денисов рассказал о просмотре матча 10-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (3:2) в компании нападающего житомирского клуба, чемпиона мира по боксу Александра Усика.

«У меня создалось впечатление, что Усик очень сильно хотел оказаться на поле. Во время матча мы обменивались мнениями, и он сказал, что обязательно сыграет за «Полесье» в официальной игре.

Сейчас уже точно известно, что между Александром и Фьюри состоится бой, поэтому следует учитывать его подготовку, но он сказал, что точно сыграет за «Полесье». Будем ждать.

Во втором тайме Александр так поддерживал и заряжал с трибун «Полесья», что игроки его слышали даже с поля. Это супермотиватор и драйвер для команды.

Усик заходил в раздевалку «Полесья»? Да, после игры он пошёл в раздевалку поздравить команду», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс в Украине».