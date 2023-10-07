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«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Уралом» на 90+6-й минуте

«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Уралом» на 90+6-й минуте
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый результат — 2:2.

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. На 12-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эрик Бикфалви вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти. «Локомотив» отыгрался усилиями нападающего Тимура Сулейманова на 90+6-й минуте.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Урал» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Дзюба – 5'     1:1 Бегич – 12'     2:1 Бикфалви – 53'     2:2 Сулейманов – 90+6'    
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