«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Уралом» на 90+6-й минуте

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый результат — 2:2.
На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. На 12-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эрик Бикфалви вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти. «Локомотив» отыгрался усилиями нападающего Тимура Сулейманова на 90+6-й минуте.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Урал» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).
- 7 октября 2023
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