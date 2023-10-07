Бруно Гимарайнс прокомментировал продление контракта с «Ньюкаслом»

Бразильский полузащитник английского «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс поделился эмоциями от подписания нового контракта с клубом.

«Я в полном восторге. Болельщики помогли мне почувствовать себя как дома с самого первого дня пребывания здесь, и я чувствую, что меня очень любят.

Я так счастлив здесь. Это место, в котором так комфортно находиться, и я надеюсь продолжать радовать болельщиков и помогать команде преуспевать. Это моя цель, потому что нет слов, чтобы описать, насколько я счастлив быть здесь.

Помню, в своём первом интервью я сказал, что хочу играть за этот клуб в Лиге чемпионов, и теперь это происходит. У нас всё хорошо, и, когда я смотрю на своих товарищей по команде, я так горжусь ими. Я горжусь всеми: командой, персоналом, владельцами и болельщиками.

Город снова поверил (в команду. — Прим. «Чемпионата»), и то, что мы сделали для команды, невероятно. Я надеюсь, что так будет продолжаться. Удивительно, что произошло в моей жизни за последние два года», — приводит слова Бруно пресс-служба клуба.

Новое соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.