Глушаков: «Спартак» качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящей игре между московским «Спартаком» и ЦСКА.

«Чего ждать от предстоящей игры между «Спартаком» и ЦСКА? «Спартак» качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена, проиграла два матча подряд. Что бы тренер ни говорил, но после разгрома в Самаре красно‑белые не должны были уступать «Динамо» со счётом 0:3.

Когда я выступал за «Спартак», мы после крупных поражений старались выносить соперников в ближайших же встречах. Тебя ведь болельщики встречают в аэропорту, в глаза им стыдно смотреть, ты всё понимаешь.

Помню, как после 0:7 от «Ливерпуля» Валера Амиго говорил: «У вас нет другого шанса, кроме как обыграть ЦСКА с разницей «плюс три» минимум». Я тогда лично пообещал, что ребята настроятся и мы победим. В итоге 3:0 хлопнули ЦСКА.

Сейчас спартаковцам надо покопаться в себе — почему нет хорошего результата, почему команда играет столь бесхарактерно. Надо чуть встрепенуться, пообщаться в кругу футболистов», — передаёт слова Глушакова «Матч ТВ».

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

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