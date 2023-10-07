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«Зенит» поднялся на третье место РПЛ, обыграв «Сочи»

«Зенит» поднялся на третье место РПЛ, обыграв «Сочи»
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Завершилась встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч прошёл на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

Уже на девятой минуте бразильский полузащитник Клаудиньо открыл счёт и вывел «Зенит» вперёд, реализовав пенальти. На 30-й минуте нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество петербуржцев с передачи Ивана Сергеева и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе сине-бело-голубые поднялись на третью строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков после 11 игр. Сочинцы находятся на последнем месте, у них шесть очков.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Клаудиньо – 9'     0:2 Кассьерра – 30'    
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