«Зенит» поднялся на третье место РПЛ, обыграв «Сочи»

Завершилась встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч прошёл на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.
Уже на девятой минуте бразильский полузащитник Клаудиньо открыл счёт и вывел «Зенит» вперёд, реализовав пенальти. На 30-й минуте нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество петербуржцев с передачи Ивана Сергеева и установил окончательный счёт встречи.
Благодаря этой победе сине-бело-голубые поднялись на третью строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 20 очков после 11 игр. Сочинцы находятся на последнем месте, у них шесть очков.
- 7 октября 2023
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