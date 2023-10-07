«Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ, выиграв у «Лутон Таун» вдесятером
Поделиться
Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Лутон Таун» и лондонским «Тоттенхэмом». Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом из Лестера. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.
В добавленное к первому тайму время полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Несмотря на это, на 52-й минуте защитник лондонцев Микки ван де Вен забил мяч в ворота «Лутон Таун» с передачи Джеймса Мэддисона. Этот гол остался единственным в завершившейся встрече.
Благодаря этой победе «шпоры» возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав 20 очков в восьми играх. «Лутон Таун» находится на 17-м месте с четырьмя очками.
Комментарии
- 7 октября 2023
-
17:06
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:40
-
16:28
-
16:27
-
16:21
-
16:20
-
16:05
-
16:03
-
16:01
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:34
-
15:33
-
15:28
-
15:25
-
15:17
-
15:11
-
15:10
-
14:53
-
14:51
-
14:43
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:25
-
14:25
-
14:20
-
14:17
-
14:15
Партнерский контент