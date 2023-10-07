«Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ, выиграв у «Лутон Таун» вдесятером

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Лутон Таун» и лондонским «Тоттенхэмом». Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом из Лестера. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.

В добавленное к первому тайму время полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Несмотря на это, на 52-й минуте защитник лондонцев Микки ван де Вен забил мяч в ворота «Лутон Таун» с передачи Джеймса Мэддисона. Этот гол остался единственным в завершившейся встрече.

Благодаря этой победе «шпоры» возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав 20 очков в восьми играх. «Лутон Таун» находится на 17-м месте с четырьмя очками.