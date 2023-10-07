Ненахов: «Локомотив» — команда с самым крутым характером в лиге

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о характере железнодорожников после ничьей, вырванной на последних минутах, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Я согласен с мнением, что «Локомотив» — команда с самым крутым характером в лиге. Если учитывать, сколько мы голов забиваем после 80‑й минуты. Все ребята — настоящие мужики, бьются до последнего. Так и проверяется характер», — передаёт слова Ненахова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после 11 матчей. «Урал» находится на пятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).